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ماكرون: بريكست "علامة تحذير تاريخية" لأوروبا

10:29 م الجمعة 31 يناير 2020
ماكرون: بريكست "علامة تحذير تاريخية" لأوروبا

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" هو إشارة تحذير تاريخية يتعين أن تصل في كل دولنا وأن يتم سماعها من كامل أوروبا وتجعلنا نعكس ذلك".

وذكر ماكرون في كلمة متلفزة إن حملة الاستفتاء التي أدت إلى تصويت بريطانيا بالرحيل من الاتحاد الأوروبي يجب أن تذكرنا بما "يمكن أن تفعله الأكاذيب بديمقراطيتنا".

وقال الزعيم الفرنسي من الوسط والمؤيد بقوة للاتحاد الأوروبي إن تصويت بريكست كان ممكنا "لأننا كنا في الغالب نجعل أوروبا كبش فداء لمشاكلنا، لكن أيضا لأننا لم نغير أوروبا الخاصة بنا بما يكفي".

وأضاف ماكرون أن الأوروبيين في حاجة إلى أن يحدد الاتحاد الأوروبي مصالحه في مواجهة الصين والولايات المتحدة وأن يتصدى لقضايا مثل الهجرة والتغير المناخي والاقتصاد الرقمي، لكن التكتل في حاجة إلى إصلاحات قوية من جعل أن يتمتع بسيادة وديمقراطية أكبر.

إيمانويل ماكرون بريكست أوروبا بريطانيا

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