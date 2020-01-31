أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اختطاف 7 مدنيين شمال بغداد

01:23 م الجمعة 31 يناير 2020
اختطاف 7 مدنيين شمال بغداد

اختطاف - صورة ارشيفية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة، اختطاف سبعة مدنيين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن"مجهولين نصبوا الليلة الماضية كمينا في نقطة تفتيش وهمية عند حوض حمرين في محافظة ديالى وقاموا باختطاف سبعة مدنيين وأن هناك معلومات تفيد بالعثور على جثة أحدهم فيما بدأت القوات الأمنية حملة للبحث عنهم ".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى وخاصة المجاورة لمنطقة حمرين نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون بين الحين والاخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الامنية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.

اختطاف بغداد المفوضية العليا لحقوق الانسان

الخبر التالى:

"فايننشال تايمز": إغلاق الحدود بين الصين وروسيا يضر بعلاقتهما التجارية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان