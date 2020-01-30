توقيف ركاب وطاقم سفينة سياحية إيطالية بسبب حالة "كورونا" مُشتبه بها

روما- (د ب أ):

ظل آلاف الأشخاص عالقين على متن سفينة سياحية في ميناء تشيفيتافيكيا، بالقرب من روما، بسبب وجود حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن هناك نحو 7 آلاف شخص على متن السفينة السياحية "كوستا سميرالدا"، التي تديرها شركة كوستا كروسيرا، ومن بينهم أفراد الطاقم.

وقال متحدث باسم كوستا كروسيرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هناك حالة واحدة مشتبه بها، وهي امرأة من ماكاو. سلطات الصحة العامة تتحقق من الموقف".

وكتبت امرأة من الركاب عبر تويتر: "وصلنا (إلى تشيفيتافيكيا) على متن سفينة الرحلات كوستا سميرالدا، ولا يسمحون لنا بالنزول عن السفينة. إنهم يقولون إن ذلك من أجل الفحص الصحي".

وأضافت أن السفينة السياحية "مليئة بالآسيويين" الذين يرتدون أقنعة الوجه.

وغادرت كوستا سميرالدا من ميناء سافونا شمالي إيطاليا، وتوقفت في مرسيليا وبرشلونة وبالما دي مايوركا قبل الوصول إلى تشيفيتافيكيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، يجب أن تكون نتائج فحص حالة الإصابة المشتبه بها جاهزة بعد ظهر اليوم. وتم عزل المرأة (54 عاما) مع زوجها الذي لا يظهر عليه أي أعراض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن قائد خفر السواحل فينتشنزو ليون قوله: "لقد فعلنا كل ما نحتاجه. الوضع تحت السيطرة، وفي الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي أسباب للقلق على متن السفينة".

وفي بيان، قالت شركة كوستا كروسيرا إن الأولوية بالنسبة لها هي "ضمان صحة وسلامة الضيوف وأفراد الطاقم" وإنها "سوف تمتثل تماما" للوائح السلطات الصحية.