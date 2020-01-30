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المرصد السوري : 10 قتلى في قصف جوي روسي بمحافظة إدلب

10:49 ص الخميس 30 يناير 2020
المرصد السوري : 10 قتلى في قصف جوي روسي بمحافظة إدلب

أرشيفية

لندن / دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بمقتل 10 مدنيين بينهم 5 أطفال في قصف جوي روسي استهدف مدينة أريحا في محافظة إدلب .

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إنه بذلك يرتفع عدد الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الجوي على إدلب إلى 21 قتيلا.

وحسب المرصد، تستمر الاشتباكات على محوري الصحفيين غرب مدينة حلب والقراصي بريفها الجنوبي، بين الفصائل المسلحة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها .

وأشار إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محاور واقعة شمال مدينة معرة النعمان في محاولة من قبل قوات النظام الاقتراب أكثر فأكثر والوصول إلى بلدة سراقب.

قصف جوي روسي إدلب دمشق المرصد السوري

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