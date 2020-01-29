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بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

12:57 ص الأربعاء 29 يناير 2020
بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

سد النهضة

القاهرة - (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ليل الثلاثاء/الأربعاء بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية والتي تضم مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي 28 و29 يناير في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث في بيان مقتضب وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاجتماعات تنطلق بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

سد النهضة واشنطن مصر إثيوبيا

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