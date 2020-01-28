نتنياهو: خطة ترامب تعتبر "أبو ديس" عاصمة لدولة فلسطين المقترحة

وكالات:

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن العاصمة الفلسطينية المقترحة في خطة السلام الأمريكية ستكون في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأضاف نتنياهو بحسب رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وكان اسم أبو ديس مقترحا منذ فترة كعاصمة لدولة فلسطينية لكنه واجه رفضا كبيرا من السلطة والشعب الفلسطينية، الذين أصروا على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.