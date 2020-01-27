العراق يخصص طائرة لنقل رعاياه في مدينة ووهان الصينية

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية تخصيص طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين - : "إن الحكومة تتابع بأجهزتها الرسمية ومنها وزارة الخارجية باهتمام بالغ أوضاع الطلبة، والجالية العراقية المقيمة في الصين إثر انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعًا للوزارات ذات العلاقة ووكالات الوزارة أمس، حيث أن الحكومة وفرت طائرة خاصة من الخطوط الجوية العراقية على متنها طاقم طبّي لإجلاء الطلبة والجالية المُقيمين في مدينة ووهان إلى بغداد مباشرة".

وكان وزير الخارجية العراقي قد وجه سفارة بلاده لدى الصين بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السفير وعضوية الملحقية الثقافية وباشرت بمهامها فور تشكيلها، وقامت بحصر أعداد الجالية العراقية بمدينة ووهان وإعداد مذكرة إلى مكتب وزارة الخارجية الصينية بالمدينة التي يُقيم فيها الطلبة العراقيّون للسماح لهم بمُغادَرة المدينة.