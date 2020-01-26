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قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في الجوف

06:13 م الأحد 26 يناير 2020
قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في الجوف

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، شمالي شرق محافظة الجوف.
وأفاد موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - بان المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلل باتجاه، مواقع في جبهة العقبة.
وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
كما اسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة، في منطقة “الجرعوب”، بمديرية المتون، غربي المحافظة.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي وزارة الدفاع اليمنية قتل محافظة الجوف

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