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مسؤول صيني: نتوقع إصابة ألف حالة إضافية بفيروس كورونا

06:03 م الأحد 26 يناير 2020
مسؤول صيني: نتوقع إصابة ألف حالة إضافية بفيروس كورونا

مسؤول يتوقع إصابة ألف حالة إضافية بفيروس كورونا

وكالات

قال تشو شيان وانج، عمدة إقليم ووهان الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ووهان، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تصل الحالات إلى أكثر من 1000 حالة مصابة خلال فترة قليل.

أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الأحد، تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى ان الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طريقة العلاج في مستشفى تشي هي في مدينة ووهان وسط الصين المتضررة بقوة من الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصًا في الصين وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم ألفي شخص.

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