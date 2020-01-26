إصابة 20 شخصا في هجوم بقنبلة جنوب شرق أفغانستان

اليشير/خوست(أفغانستان)- (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم الأحد أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا، بعد أن ألقى مسلحون مجهولون قنابل يدوية على حفل زفاف، الليلة الماضية بإقليم خوست.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم إن المتحدث باسم حاكم الإقليم، طالب مانجال، أكد وقوع الحادث، قائلا إنه وقع في مدينة اليشير بإقليم خوست.

وأضاف أنه ليس هناك حتى الآن أي دافع واضح وراء الهجوم، لكن بدأت تحقيقات.

ولم تعلن أي جماعة بما فيها طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.​