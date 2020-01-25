بالفيديو.. لحظة وقوع الزلزال في تركيا

كتب - إيمان محمود

بثّت وسائل إعلام ومواقع التواصل، لقطات فيديو تُظهر لحظة وقوع الزلزال القوي الذي هزّ شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وانهيار عدد كبير من المباني في إقليم الأزيغ.

وحسب وكالة "رويترز"، بثّت محطة "تي. أر. تي" الحكومية في تقريرها؛ لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني؛ حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتزّ بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى نشاهد مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني.

بينما تبادل رواد مواقع التواصل لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، ويظهر في أحدها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى، وفي شريط آخر يَظهر بائع وهو يجلس في محله، لكن فجأة يهتزّ كل شيء وتسقط البضائع فيهرول خارجًا.

كما أظهرت العديد من اللقطات، مشاهد لعشرات العمال يستخدمون معاول للحفر في منزل انهار جزئيًّا في ألازيغ، وتحطّمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل.

ولقي ما لا يقل عن 21 شخصًا حتفهم وأصيب نحو 920 آخرين إثر هزة أرضية ضربت شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وبلغت شدة الزلزال 6,8 درجات وانهارت العديد من المباني على بعد قرابة 550 كيلومترا من شرق العاصمة أنقرة. وحذر مسؤولو هيئة إدارة الكوارث والطوارئ من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن الزلزال الذي بلغت شدته 6,8 درجة وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا من شرق العاصمة أنقرة. ووقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.

وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات لرفع الطوب والجص من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وحذر مسؤولو هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الناس من العودة إلى المباني المتضررة بسبب احتمال حدوث مزيد من التوابع. وقالت الهيئة إنه يجري إرسال أسرة وأغطية وخيام للمنطقة حيث تهبط درجات الحرارة خلال الليل لأقل من الصفر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كل من سوريا وإيران أن السكان شعروا بالزلزال في البلدين. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.