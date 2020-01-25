المرصد السوري: القوات الأمريكية توسع إحدى قواعدها العسكرية شمالي البلاد

دمشق - أ ش أ

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قيام القوات الأمريكية بتوسيع إحدى قواعدها العسكرية شمالي البلاد.

وأفاد المرصد ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت ـ بأن القوات الأمريكية تعمل حاليا على توسيع قاعدة (تل بيدر) بريف القامشلي شمالي الحسكة، بهدف نقل قوات إليها من بعض القواعد المجاورة.

وأشار إلى تمركز القوات الأمريكية، على الطريق الدولي (إم فور) الواقع عند مدخل قرية بورسعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة، لمنع الدوريات الروسية من المرور عبر هذا الطريق.

ويتزامن ذلك مع استمرار القوات الروسية في توسيع انتشارها في شمال شرق سوريا، فيما وصف المرصد السوري هذا الأمر بأنه يعد "تصعيدا كبيرا" للتوتر بين القوات الأمريكية والروسية في تلك المنطقة.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم (البنتاجون) صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بإطلاق نار بين عسكريين روس وأمريكيين في سوريا، مؤكدا حرص العسكريين الأمريكيين على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس، تجنبا لوقوع اشتباكات أو أعمال عنف بين الجانبين.