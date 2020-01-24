امرأة تلقى حتفها برصاص الشرطة في برلين

برلين- (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية أن امرأة لقيت حتفها برصاص الشرطة في العاصمة الألمانية برلين.

ولم تؤكد الشرطة حتى الآن هذه التقارير، واكتفت فقط بالإشارة إلى الادعاء العام المنتظر أن يصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" أن الواقعة حدثت صباح اليوم في شارع جرونبرج بحي فريدريشرسهاين في برلين.

وبحسب تقرير الصحيفة، كانت المرأة تحمل سكينا وتهدد به رجلا وشرطيا.