أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك ومازيمبي فيروس كوورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

امرأة تلقى حتفها برصاص الشرطة في برلين

03:24 م الجمعة 24 يناير 2020
امرأة تلقى حتفها برصاص الشرطة في برلين

برلين

برلين- (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية أن امرأة لقيت حتفها برصاص الشرطة في العاصمة الألمانية برلين.

ولم تؤكد الشرطة حتى الآن هذه التقارير، واكتفت فقط بالإشارة إلى الادعاء العام المنتظر أن يصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" أن الواقعة حدثت صباح اليوم في شارع جرونبرج بحي فريدريشرسهاين في برلين.

وبحسب تقرير الصحيفة، كانت المرأة تحمل سكينا وتهدد به رجلا وشرطيا.

برلين ألمانية الشرطة الألمانية

الخبر التالى:

الشرطة الألمانية: سقوط عدة قتلى في إطلاق نار غربي ألمانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر| شاهد مباراة نصف نهائي أفريقيا لليد بين مصر والجزائر