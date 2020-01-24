بكين تغلق قطاعا من سور الصين العظيم لدواع صحية

بكين- (د ب أ):

أفاد بيان رسمي صادر عن مدينة بكين الصينية بأنه سوف يتم غلق قطاع بادالينج من سور الصين العظيم مؤقتا بدءا من 25 يناير للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وجاء في البيان الذي نشر على حساب مدينة بكين على موقع "ويبو" أن متحف القصر- المدينة المحرمة سوف يغلق أيضا من 25 يناير، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصينية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب ما لا يقل عن 876 شخصا في أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي حتى اليوم الجمعة نحو 26 مصابا متأثرين بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وبينهم مصابان اثنان خارج مقاطعة هوبي، حيث كان جرى تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت نحو 11 مدينة صينية تعليق خدمات رحلات القطار ورحلات الحافلات المسافات طويلة، في الوقت الذي كان يعتزم فيه كثير من الصينيين السفر إلى مدنهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي تبدأ مطلع هذا الأسبوع.

وتشمل المدن التي فرضت حتى الآن حظرا على استخدام وسائل النقل مدينة ووهان، وتشيبي ، وليتشوان، وشيانتاو، وإيزو، وهوانجقانج، وشيانينج، وتشيانجيانج، وهوانجشي، وجينجتشو، ودانجيانج، وفقا لحكومات ووسائل إعلام محلية.