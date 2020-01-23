مقتل جنود أتراك إثر انفجار سيارة مفخخة في سوريا

دمشق - أ ش أ

قتل عدد من جنود القوات التركية، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "إن سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل عددا من الجنود الأتراك والتنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية " .

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التركية توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية.