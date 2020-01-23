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مقتل جنود أتراك إثر انفجار سيارة مفخخة في سوريا

02:29 م الخميس 23 يناير 2020
مقتل جنود أتراك إثر انفجار سيارة مفخخة في سوريا

جنود اتراك

دمشق - أ ش أ

قتل عدد من جنود القوات التركية، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "إن سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل عددا من الجنود الأتراك والتنظيمات الإرهابية التي تسيطر على القرية " .

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التركية توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية.

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مقتل جنود أتراك انفجار سيارة مفخخة سوريا القوات التركية

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