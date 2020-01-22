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جوتيريش يشيد بنتائج قمة برلين بشأن ليبيا ويدعو لتصديق مجلس الأمن عليها

02:13 ص الأربعاء 22 يناير 2020
جوتيريش يشيد بنتائج قمة برلين بشأن ليبيا ويدعو لتصديق مجلس الأمن عليها

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي عقد في برلين يوم الأحد الماضي، واعتبرها خطوة أولى كبرى، وقال إن تصديقا من جانب مجلس الأمن ربما يكون "مهما للغاية".

وقال جوتيريش لدى سؤاله عن قرار محتمل من مجلس الأمن لدعم الإعلان الصادر عن المؤتمر :"أعتقد أن تأييد تلك النتائج من جانب مجلس الأمن وخطوات أخرى في إطار المتابعة يمكن أن يكون مهما للغاية".

وأوضح أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيا "لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية".

ونوّه جوتيريش إلى وجود بعض الخروقات للهدنة ، مشيرا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة.

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