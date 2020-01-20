إصابة 117 متظاهرًا وشرطيًا خلال اشتباكات بغداد

وكالات

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة عن حالات الاختناق والإصابات في أحداث وسط بغداد التي بدأت أمس، مؤكدًا أنهم سجلوا أكثر من 113 حالة.

وذكر المصدر في حديث نقلته فضائية "السومرية نيوز" العراقية، أن حصيلة أحداث محمد القاسم وصلت إلى 96 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين بعضهم في حالة خطرة، فضلاً عن 17 حالة اختناق وإصابات بالجسد من قوات الأمن.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 66 حالة اختناق وإصابة صيلة أحداث اليوم، في طريق محمد القاسم والكيلاني وساحة الطيران وسط بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، والقوات الأمنية.