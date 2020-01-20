أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

إصابة 117 متظاهرًا وشرطيًا خلال اشتباكات بغداد

06:36 م الإثنين 20 يناير 2020
إصابة 117 متظاهرًا وشرطيًا خلال اشتباكات بغداد

احتجاجات بغداد - أرشيفية

وكالات

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة عن حالات الاختناق والإصابات في أحداث وسط بغداد التي بدأت أمس، مؤكدًا أنهم سجلوا أكثر من 113 حالة.

وذكر المصدر في حديث نقلته فضائية "السومرية نيوز" العراقية، أن حصيلة أحداث محمد القاسم وصلت إلى 96 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين بعضهم في حالة خطرة، فضلاً عن 17 حالة اختناق وإصابات بالجسد من قوات الأمن.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 66 حالة اختناق وإصابة صيلة أحداث اليوم، في طريق محمد القاسم والكيلاني وساحة الطيران وسط بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، والقوات الأمنية.

بغداد العراق احتجاجات العراق

الخبر التالى:

روسيا تعرب عن تمنياتها بتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:‎وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن اعتبار "أولى وثانية" ثانوي ضمن الثانوية التراكمية