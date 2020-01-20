روسيا تعرب عن تمنياتها بتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل

بيروت - ( د ب أ )

نقل السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، تمنيات القيادة الروسية أن تتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل.

واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم، السفير زاسبكين "وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية والاقليمية والدولية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال السفير زاسبكين "نقلت الى فخامة الرئيس تمنيات القيادة الروسية في أن تتطور الأوضاع في لبنان نحو الافضل، وأكدت له تضامن روسيا مع لبنان وشعبه الصديق ومع الدولة اللبنانية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. وبحثنا في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم والموقف الروسي الداعم لهذه العودة".

وأعلن أنه "أطلع الرئيس عون على موقف بلاده من المستجدات في الشرق الاوسط وعدد من دول العالم".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتشكيل حكومته.وترددت معلومات غير رسمية عن قرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.

ويصر الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين.