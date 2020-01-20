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جونسون في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية: سياستنا للهجرة ستركز على الإنسان

03:48 م الإثنين 20 يناير 2020
جونسون في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية: سياستنا للهجرة ستركز على الإنسان

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تركز السياسة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة على الإنسان، وذلك في كلمته أمام قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا، والتي ركز فيها على استعراض المزايا التجارية التي ستكون متاحة في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال في كلمته :"انظروا حول العالم اليوم وستدركون بسرعة أن المملكة المتحدة ... هي الشريك الأمثل لليوم والمستقبل ولعقود قادمة".

وأشار إلى أن الأفراد القادمين من الدول الأفريقية يمكنهم الاستفادة من نظام الهجرة الجديد، الذي لم يتم الكشف بعد عن التغييرات التي سيتم إدخالها عليه.

وقال :"سيسرّكم أن تعرفوا أن أمرا سيتغير- نظام الهجرة لدينا ... نظامنا سيكون أكثر عدلا وسيحقق مساواة أكثر بين جميع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، نظامنا سيعامل الناس بنفس الطريقة بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه".

وقال :"من خلال وضع الناس قبل جوازات السفر، سنكون قادرين على اجتذاب أفضل المواهب من حول العالم".

وتعهد جونسون بنهج مستدام فيما يتعلق بالتجارة، وأشار إلى أن المملكة المتحدة أنهت تقريبا استخدام الفحم لتوفير الطاقة وتحولت إلى مصادر صديقة للبيئة بشكل أكبر.

وتعقد هذه القمة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 350 شخصية.

وتسعى المملكة المتحدة للدخول إلى المشهد الأفريقي على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.

ويشارك في القمة ممثلون عن مجتمع الأعمال من كل من المملكة المتحدة وأفريقيا، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة، والمؤسسات الدولية، ورواد الأعمال الشباب، من أجل إقامة شراكات جديدة.

كما تستعرض القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الأفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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