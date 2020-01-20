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القوات المكسيكية تعزز انتشارها عند الحدود لاستقبال آلاف اللاجئين

10:56 ص الإثنين 20 يناير 2020
القوات المكسيكية تعزز انتشارها عند الحدود لاستقبال آلاف اللاجئين

قوات الأمن المكسيكية

مكسيكو سيتي - أ ش أ

عززت قوات الأمن المكسيكية انتشارها عند المعابر الحدودية بجنوب البلاد، استعدادا لوصول قافلة لاجئين تضم أكثر من 3 آلاف شخص معظمهم من هندوراس والسلفادور.

وقالت السلطات -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين- إنه لن يتم السماح بمرور المهاجرين إلى البلاد من منطقة الحدود إلا بإجراءات التسجيل.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لتوفير فرص عمل لهؤلاء اللاجئين في محاولة لثنيهم عن متابعة الطريق نحو الولايات المتحدة.

واحتشد أكثر من 200 شخص أغلبهم من المهاجرين من هندوراس بأمريكا الوسطى، على جسر على الحدود بين المكسيك وجواتيمالا فى انتظار وصول آخرين.

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قوات الأمن المكسيكية اللاجئين هندوراس السلفادور توفير فرص عمل

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