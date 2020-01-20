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إجراءات أمنية مشددة في إسرائيل قبل إحياء الذكرى الـ75 للهولوكوست

10:53 ص الإثنين 20 يناير 2020
إجراءات أمنية مشددة في إسرائيل قبل إحياء الذكرى الـ75 للهولوكوست

الأمن الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

تشهد إسرائيل على مدار الأيام القادمة حالة من الاستنفار الأمني استعدادا لاستقبال القادة العالميين المشاركين في مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشوفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإنه من المتوقع توافد نحو 50 ملكا ورئيس دولة للمشاركة في المراسم.

وتغلق بداية من اليوم وحتى الخميس القادم صالة المسافرين الأولى في مطار بن جوريون الدولي. وتنقل حركة الطيران إلى صالة المسافرين رقم ثلاثة وفقا للجدول الزمني للرحلات المخطط لها.

وتطلق الشرطة اعتبارا من يوم غد حملة تأمين واسعة النطاق في القدس، حيث سيتم نشر نحو 11 ألف شرطي ومتطوع. كما سيتم إجراء تحويلات مرورية في المدينة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إنه سيلتقي خلال الفعالية "كلا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" وغيرهم. وأضاف أنه سيبحث معهم "الملف الإيراني والتطورات الإقليمية المختلفة وتعزيز العلاقات بين دولنا".

الأمن الإسرائيلي الهولوكوست الحرب العالمية الثانية معسكر أوشوفيتس مطار بن جوريون الدولي

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