آلاف النساء يشاركن في مسيرة بواشنطن للدفاع عن حقوق المرأة

آلاف النساء يشاركن في مسيرة بواشنطن للدفاع عن حقوق

واشنطن - أ ش أ

شاركت الآلاف من النساء في مسيرة بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن وفي مدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة؛ اليوم السبت، دعما لحقوق المرأة في وتشجيع مشاركتها السياسية.

وتركز أجندة المسيرة هذا العام على قضايا مثل الهجرة والتغير المناخي وحقوق المرأة كما حملت المشاركات نموذجا لقفص احتجاز بداخله دمية على شكل طفل كرمز لاحتجاز السلطات الأمريكية للأطفال أبناء المهاجرين على الحدود.

ويضيف منظمو المسيرة من الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة أن من أهدافها كذلك مناهضة العنف ضد النساء وتشجيعهن على الترشح لشغل المناصب العليا وتعزيز إقبال النساء على التصويت في الانتخابات المقبلة وتتضمن فعاليات المسيرة الوقوف أمام البيت الأبيض وترديد الهتافات وتنظيم فعالية فنية ضمن برنامج المسيرة.

ويتم تنظيم المسيرة سنويا في شهر يناير منذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في بداية عام 2017، وكانت أول مسيرة قد استقطبت نحو 500 ألف امرأة حيث اعتبرت آنذاك أضخم تجمع احتجاجي منذ الحرب الفيتنامية.