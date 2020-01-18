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ركاب روس يغادرون طائرة بعد اشتعال النيران في محركها

03:51 ص السبت 18 يناير 2020
ركاب روس يغادرون طائرة بعد اشتعال النيران في محركها

طائرة مشتعلة

موسكو - (د ب أ):

اضطر ركاب طائرة كان من المقرر أن تقوم برحلة من سيبيريا إلى فيتنام في مدينة (نوفوسيبيرسك) إلى مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب اشتعال النيران في محركها قبل الإقلاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وكان الركاب الروس وعددهم 200 قد جلسوا في مقاعدعم استعدادا للإقلاع عندما اشتعلت النيران فجأة في محرك بالطائرة عند تشغيلها.

وقام قائد الطائرة بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي وغادر الركاب والطاقم الطائرة. ولم يصب أحد بأذى.

ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران أو طراز الطائرة.

طائرة مشتعلة سيبيريا اندلاع حريق
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