أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ترامب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر في مجلس الاحتياط الاتحادي

08:56 ص الجمعة 17 يناير 2020
ترامب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر في مجلس الاحتياط الاتحادي

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعيين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر ضمن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان ترامب انتقد رئيس المجلس جيروم باول وزملاءه بسبب عدم خفض سعر الفائدة بالشكل الكبير الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي، وطرح اسم شيلتون وووكر في وليو الماضي لشغل المقعدين الشاغرين في البنك المركزي الذي يتألف مجلسه من سبعة مقاعد.

ولم يعلن ترامب ترشيح الاثنين رسميا إلا أمس الخميس، ويتعين الآن إحالة التعيين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر فيه.

وكان مجلس الاحتياط خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في 2019، ولكنه ألمح إلى اعتزامه تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2020، استنادا إلى توقعاته بشأن اعتدال معدلات النمو الاقتصادي وثبات البطالة عند أقل معدلاتها خلال خمسين عاما.

وافادت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه بالرغم من الاختلاف الكبير في خلفية كل من الخبيرين الاقتصاديين شيلتون وووكر، تشير آراء الاثنين السياسية إلى أنهما أكثر انفتاحا على دعوة ترامب لتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

دونالد ترامب كريستوفر ووكر جودي شيلتون مجلس الاحتياط الاتحادي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان