الرئيس التونسي وملك المغرب يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

تونس - أ ش أ

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، في مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، مع ملك المغرب محمد السادس، العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد تلقى المكالمة الهاتفية من الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية اليوم، ووجه الملك محمد السادس الدعوة لرئيس تونس لزيارة المغرب.

كما وجه قيس سعيد أيضًا الدعوة للملك محمد السادس لزيارة بلده الثاني تونس من أجل فتح مستقبل واعد وآفاق رحبة للعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.