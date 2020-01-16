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ميركل ترحب بمشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين

08:39 م الخميس 16 يناير 2020
ميركل ترحب بمشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - أ ش أ
رحبت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد المقبل.
ووصفت ميركل - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - استعداد المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا بالرسالة الطيبة، وقالت "يجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا".
وكان وزير الخارجية الألماني - عقب اجتماعه مع المشير خليفة حفتر في بنغازي - أعلن استعداد حفتر للمشاركه في مؤتمر دولي مرتقب يوم /الأحد/ المقبل في برلين.

هذا المحتوى من

Asha
أنجيلا ميركل خليفة حفتر ليبيا مؤتمر برلين
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