ميركل ترحب بمشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين

برلين - أ ش أ

رحبت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد المقبل.

ووصفت ميركل - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - استعداد المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا بالرسالة الطيبة، وقالت "يجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا".

وكان وزير الخارجية الألماني - عقب اجتماعه مع المشير خليفة حفتر في بنغازي - أعلن استعداد حفتر للمشاركه في مؤتمر دولي مرتقب يوم /الأحد/ المقبل في برلين.