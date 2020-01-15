ألمانيا: مشاركة السراج وحفتر في مؤتمر برلين "لم تتضح بعد"

برلين- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الألمانية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، سيشاركان في المؤتمر المقرر عقده في برلين بشأن ليبيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، الأربعاء في برلين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت إلى عقد المؤتمر في ديوان المستشارية الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا (التوقيت المحلي).

وذكرت ديمر أنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، وممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأوضحت ديمر أن الحكومة الألمانية تسعى عبر هذا المؤتمر إلى التوصل إلى تفاهم دولي حول التصرف في النزاع الليبي كخطوة أولى، وقالت: "مؤتمر ليبيا في برلين ليس نقطة نهاية، بل بداية عملية سياسية... حل كافة المشكلات الليبية لا يمكن أن يتم خلال هذا اليوم الواحد".

وذكرت ديمر أن ألمانيا تستضيف منذ سبتمبر الماضي عملية المباحثات بشأن ليبيا، والتي تدعم عمل الأمم المتحدة، وقالت: "الهدف هو دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل عملية تصالح داخلي في ليبيا عبر مجموعة من الدول والمنظمات الدولية. نحن على قناعة راسخة بأنه لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية إلا بحل سياسي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "تم الإعداد للمؤتمر على نحو جيد"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تتطلع إليه لذلك بتفاؤل، موضحا أنه من المخطط تشكيل لجنة دولية للمتابعة.