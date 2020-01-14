التحالف العربي يعلن البدء في المرحلة الثانية من اتفاق الرياض باليمن

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، البدء في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، حسبما ذكرت "العربية نت".

وأشار التحالف العربي، إلى أن تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن.

واعتبر التحالف أن إطلاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر الماضي، مراسم التوقيع الرسمية على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسوية الأزمة بين الطرفين.