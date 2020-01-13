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البعثة الأممة في ليبيا: اجتماع موسكو خطوة إيجابية نحو قمة برلين

04:27 م الإثنين 13 يناير 2020
البعثة الأممة في ليبيا: اجتماع موسكو خطوة إيجابية نحو قمة برلين

حفتر والسراج

وكالات:

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم، أن البعثة تعتبر اجتماع موسكو حول ليبيا خطوة إيجابية نحو مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

العلم قال وفي تصريحات مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "نحن متفائلون. نعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو مؤتمر برلين".

وأضاف العلم ردا على سؤال عما إذا كان هذا الاجتماع بإمكانه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار: "نعم، بإمكانه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لكن من المهم أن تكون هناك آلية المراقبة المحايدة لضمان وقف إطلاق النار".

الأمم المتحدة قمة برلين موسكو ليبيا

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