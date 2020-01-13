أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ترامب يحذر طهران: لا أسلحة نووية.. ولا اهتم بالتفاوض معكم

08:10 ص الإثنين 13 يناير 2020
ترامب يحذر طهران: لا أسلحة نووية.. ولا اهتم بالتفاوض معكم

دونالد ترامب وحسن روحاني

واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن بدون وجود أسلحة نووية أو قتل للمتظاهرين الإيرانيين.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين: "فعليًا لا يهمني إذا تفاوضوا.. الأمر يعود إليهم تمامًا.. ولكن لا أسلحة نووية.. ولا تقتلوا المحتجين عليكم".

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات، وأن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، مضيفًا: "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

ودعا ترامب أمس قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين، محذرًا النظام الإيراني: "لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت.. العالم يراقب".

هذا المحتوى من

دونالد ترامب إيران النووي الإيراني تظاهرات إيران روبرت أوبراين

الخبر التالى:

"سبوتنيك": حفتر يصل إلى العاصمة الروسية لبحث تطورات القضية الليبية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان