ترامب يحذر طهران: لا أسلحة نووية.. ولا اهتم بالتفاوض معكم

واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن بدون وجود أسلحة نووية أو قتل للمتظاهرين الإيرانيين.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين: "فعليًا لا يهمني إذا تفاوضوا.. الأمر يعود إليهم تمامًا.. ولكن لا أسلحة نووية.. ولا تقتلوا المحتجين عليكم".

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات، وأن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، مضيفًا: "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

ودعا ترامب أمس قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين، محذرًا النظام الإيراني: "لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت.. العالم يراقب".