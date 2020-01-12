رئيس الوزراء السوري يصل إلى إيران على رأس وفد رفيع

وكالات:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزيري الدفاع العماد علي أيوب، والخارجية وليد المعلم.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مصادر دبلوماسية "يبدأ اليوم وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية".

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها "إن الزيارة على غاية من الأهمية كونها تأتي في ظل مستجدات متلاحقة في المنطقة".

وأشارت المصادر إلى أن "المباحثات ستتطرق حتماً إلى آخر التطورات التي حصلت، ومن أبرزها عملية اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه، والرد الإيراني على هذه العملية".

وتأتي الزيارة بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في العراق، اللواء قاسم سليماني.