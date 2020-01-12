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العاهل البحريني في عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

03:34 م الأحد 12 يناير 2020
العاهل البحريني في عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق

مسقط -(د ب أ):

استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الأحد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، زار عاهل البحرين عمان، على رأس وفد، لتقديم التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كان البلاط السلطاني العماني أعلن مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو 5 عقود، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس السبت تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.

هيثم بن طارق وفاة السلطان قابوس عمان السلطان قابوس

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