العاهل البحريني في عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

مسقط -(د ب أ):

استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الأحد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، زار عاهل البحرين عمان، على رأس وفد، لتقديم التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كان البلاط السلطاني العماني أعلن مساء الجمعة وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو 5 عقود، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس السبت تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.