نتنياهو يتوجه غدًا إلى أثينا لتوقيع اتفاق مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا

الأراضي المحتلة - (د ب ا):

يتوجه رئيس حكومة تصريف أاعمال دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدًا الخميس إلى أثينا، ليوقع مع زعيمي اليونان وقبرص اتفاقا لمد خط انابيب بحري يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلية (مكان).

وذكرت الهيئة أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط انابيب "ايست ميد" سوف ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025 .

ويبلغ طول خط الانابيب 2100 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز تكلفته 5ر6 مليار دولار.

ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.

وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات بين إسرائيل وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، حيث قامت سفن بحرية تركية مؤخرا بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر بالقرب من قبرص.

وحذر مسؤولون أتراك بأن أنقرة لن تسمح لإسرائيل بنقل الغاز من خزانات الغاز الطبيعي إلى قبرص واليونان.