أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

نتنياهو يتوجه غدًا إلى أثينا لتوقيع اتفاق مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا

11:19 م الأربعاء 01 يناير 2020
نتنياهو يتوجه غدًا إلى أثينا لتوقيع اتفاق مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا

بنيامين نتنياهو

الأراضي المحتلة - (د ب ا):

يتوجه رئيس حكومة تصريف أاعمال دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدًا الخميس إلى أثينا، ليوقع مع زعيمي اليونان وقبرص اتفاقا لمد خط انابيب بحري يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلية (مكان).

وذكرت الهيئة أن هذا المشروع الذي يطلق عليه خط انابيب "ايست ميد" سوف ينقل الغاز الطبيعي بداية من عام 2025 .

ويبلغ طول خط الانابيب 2100 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز تكلفته 5ر6 مليار دولار.

ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد.

وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات بين إسرائيل وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز، حيث قامت سفن بحرية تركية مؤخرا بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر بالقرب من قبرص.

وحذر مسؤولون أتراك بأن أنقرة لن تسمح لإسرائيل بنقل الغاز من خزانات الغاز الطبيعي إلى قبرص واليونان.

بنيامين نتنياهو أوروبا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل اليونان

الخبر التالى:

مصر تنتقد موقف حكومة الوفاق المتباين بشأن بيان الجامعة العربية أمس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس 2 يناير