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مقتل 20 شخصا في هجومين انتحاريين ببوركينافاسو

05:21 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
مقتل 20 شخصا في هجومين انتحاريين ببوركينافاسو

أرشيفية

واجادوجو- (أ ش أ):

لقي 20 شخصًا مصرعهم في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا شمالي بوركينا فاسو.

ونقلت صحيفة "لافنير" البوركينابية عن مصدر أمني قوله إن "عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت عند مرور شاحنة نقل مختلطة – للركاب والبضائع – في منطقة بارسالوغو، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل".

من جهة أخرى، قال مسؤول محلي إن "حوالي 10 من سائقي العربات ثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قتلوا، في هجوم مسلح استهدف القافلة على بعد نحو 50 كيلومترا من مكان الهجوم الأول".

وأوضح المسؤول أن الهجوم استهدف الموكب على طريق "كيلبو-دابلو" وأن المساعدات كانت مرسلة إلى نازحين من هاتين المدينتين.

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بوركينا فاسو عبوة ناسفة بارسالوغو واجادوجو
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