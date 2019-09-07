مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني بباكستان
07:58 م السبت 07 سبتمبر 2019
إسلام آباد - (أ ش أ):
لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم السبت، صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني بمدينة (كراتشي) الباكستانية.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الحادث وقع أثناء مرور موكب ديني، حيث تلامس أحد البيارق الاعلام بكابل الكهرباء؛ مما أدى إلى مصرع الأشخاص الأربعة، فيما أصيب عدد آخر من الاشخاص أحدهم في حالة حرجة .
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