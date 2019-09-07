متظاهرو هونج كونج يبتعدون عن المطار لتجنب تواجد الشرطة الكثيف

هونج كونج- (د ب أ):

لم يعد المتظاهرون في هونج كونج إلى مطار المدينة بعد ظهر اليوم السبت للمرة الثانية في خلال أسبوعين، رغم الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعرقلة حركة النقل في المطار.

وعوضا عن ذلك، قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجول عبر شبه جزيرة كولون بهونج كونج، حيث من المتوقع تنظيم المزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت لاحق من المساء.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام الأسبوع الماضي أنها سحبت رسميا مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.

ورغم إعلان كاري لام، كان من المتوقع أن يتوافد المتظاهرون في هونج كونج على المطار منتحلين صفة سياح، ولكن يبدو أنهم ارتدعوا جراء التواجد الشرطي الكثير في المطار وكذلك تنفيذ حملات تفتيش الحافلات.

وشوهدت حواجز الطرق على الطريق السريع القريب من المطار، حيث كانت تفحص الشرطة بطاقات هوية السائقين، في حين لم يكن مسموحا للركاب دخول المطار بدون فحص خط سير سفرهم.

وشوهد المئات من رجال الشرطة عند المطار والمقاطعة المحيطة في وقت مبكر من اليوم، ولكن بحلول الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) بدا أنهم غادروا.

وكان مطار هونج كونج، وهو أحد أكثر المطارات اكتظاظا بالحركة، إحدى النقاط الرئيسية للمظاهرات المناهضة للحكومة الجارية منذ يونيو، فيما يعتقد الكثير من المتظاهرين أن الشرطة تحجم عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في مثل هذا الموقع الدولي.