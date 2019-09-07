إيران تعتزم إعلان تفاصيل المرحلة الثالثة لخفض التزامتها النووية

طهران- (د ب أ):

تعتزم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم السبت الكشف عن تفاصيل المرحلة الثالثة في إطار خفض التزامتها المتفق عليها في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال الرئيس الإيرني حسن روحاني قبل أيام إن الوكالة ستحصل على كل ما تحتاجه لتوسيع برنامج إيران النووي "بدون قيود".

وسيعرض المتحدث باسم الوكالة بهروز كمال افندي التفاصيل بشأن كيفية زيادة إيران أنشطة عملياتها في مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وكان الاتفاق المبرم عام 2015 يفرض قيودا صارمة على إنتاج إيران لليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق تحت حكم الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات على طهران.