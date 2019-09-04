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    حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية

    01:30 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية

    وزارة الخزانة الأمريكية

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات جديدة على كيانات إيرانية فضائية.

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