الأمم المتحدة: 61 ألف شخص على الأقل في الباهاما سيحتاجون لمساعدة غذائية بعد الإعصار دوريان

سيحتاج 61 ألف شخص في الباهاما لمساعدة غذائية جراء

الباهاما – (أ ف ب):

سيحتاج 61 ألف شخص في الباهاما لمساعدة غذائية جراء الإعصار دوريان، وفق ما أكدت الأمم المتحدة التي تنتظر الضوء الأخضر من حكومة البلاد لبدء تقييم ميداني لأضرار الكارثة.

وأعلن المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية للامم المتحدة جينس ليركيه خلال مؤتمر صحافي في جنيف "بحسب آلية التنسيق، تدير الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث الاستجابة" الإنسانية.

وأرسلت الوكالة الكاريبية لأرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، فريقين تقييمين، يضمان خبراء من الأمم المتحدة، خصوصاً من برنامج الأغذية العالمي، من أجل تقييم احتياجات السكان.

وأوضح ليركيه "نحن بانتظار إذن الحكومة لنبدأ بتقييمنا" الميداني.

وأكد المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوسل أن الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يكون 14 ألف شخص في جزيرة أباكو بحاجة لمساعدة غذائية بالإضافة إلى 47 ألفاً آخرين في باهاما الكبرى.

وقال في الوقت نفسه إن هذه الأرقام تقريبية فقط ويجب انتظار نتائج التقييم الميداني للحصول على رقم أكثر دقة.

وأكدت بدورها منظمة الصحة العامة جهوزيتها لإرسال فرق طبية للطوارئ، بحسب الناطقة باسمها فاضلة شعيب.

وضرب الإعصار دوريان ليل الاثنين الثلاثاء جزر الباهاما، حيث قتل جراؤه خمسة أشخاص على الأقل. وأشار رئيس وزراء البلاد إلى "مأساة تاريخية" ضربت هذا الأرخبيل الكاريبي، مع رياح عنيفة وأمواج هائلة أعلى من أسطح العديد من البيوت.

ولم يتحرك الإعصار بشكل نهائي بعد عن باهاما الكبرى حيث من المتوقع أن يبقى معظم نهار الثلاثاء، مع أمطار غزيرة ورياح "كارثية"، بحسب توقعات مركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

وفي الولايات المتحدة، صدر الأمر بإجلاء الملايين من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية حيث من المتوقع أن يصل دوريان في الأيام المقبلة.