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    صحيفة: اليابان تدرس إرسال مدمرة قرب مضيق هرمز

    02:21 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    صحيفة: اليابان تدرس إرسال مدمرة قرب مضيق هرمز

    مضيق هُرمز

    طوكيو/واشنطن - (د ب أ):

    ذكرت صحيفة يابانية، أن طوكيو تخطط لإرسال مدمرة بحرية للقيام بدوريات قرب مضيق هرمز، دون الانضمام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

    وأفادت صحيفة "يوميوري" أن المدمرة سترسل لجمع المعلومات ضمن بند في قانون الدفاع الياباني يتعلق بعمليات المسح والأبحاث، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

    كما تخطط اليابان كذلك لإرسال السفينة إلى مضيق باب المندب قرب اليمن، وستنظر في إرسالها إلى مضيق هرمز إذا حصلت على موافقة إيران.​

    مضيق هرمز طوكيو اليابان مدمرة بحرية أمريكا

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