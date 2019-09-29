  • عاجل:الصحة تصدر بيانًا رسميًا بشأن مصل "تسمم الفسيخ"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    النمسا تغلق مساجد تركية بسبب "أنشطة أردوغان التجسسية"

    10:35 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    النمسا تغلق مساجد تركية بسبب "أنشطة أردوغان التجسسية"

    النمسا تغلق مساجد تركية

    فيينا - (أ ش أ)

    قررت الحكومة النمساوية إغلاق عدد من المساجد التركية في البلاد على خلفية ما وصفته مصادر محلية "أنشطة أردوغان التجسسية".

    واتخذ البرلمان النمساوي ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد ـ بأغلبية الأصوات قرارا يقضي بإغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية داخل النمسا.

    وقال البرلمان إن إغلاق المساجد التركية جاء على أساس أن المساجد أصبحت لا تعمل باعتبارها دورا للعبادة، بل أصبحت امتدادا لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.

    وبدورها، قالت النائبة السابقة في البرلمان النمساوي بريفان أصلان، "قرر البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات إغلاق المساجد التركية التابعة لهيئة الشؤون الدينية التركية، وجمعية ملي غوروش داخل النمسا".

    وأضافت أصلان ـ في تغريدة على حسابها على تويتر ـ أنه "تم اتخاذ القرار على أساس أن المساجد التابعة لكلا الهيئتين لا تعمل دورا للعبادة، بل أصبحت امتدادات سياسية للرئيس رجب طيب أرودغان وحزبه".

    وكانت ألمانيا قد تنبهت كذلك في الآونة الأخيرة إلى استغلال الاتحاد الإسلامي التركي لنحو 900 مسجد يدريها في البلاد، ويعين أئمتها في التجسس على معارضي أردوغان.

    وأفادت تقارير الاستخبارات الألمانية بإن حكومة أردوغان تعول على المساجد التابعة لها في ألمانيا للتأثير على المسلمين وبث خطاب سياسي إسلامي متشدد.

    هذا المحتوى من

    غلق مساجد أردوغان التجسس فيينا تركيا النمسا

    الخبر التالى:

    رئيس لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان