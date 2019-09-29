  • عاجل: القاهرة 34.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    شرطة مكة تعلن مقتل حارس الملك سلمان في إطلاق نار

    09:06 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    شرطة مكة تعلن مقتل حارس الملك سلمان في إطلاق نار

    الملك سلمان وحارسه

    القاهرة- مصراوي:

    قال المتحدث باسم شرطة مكة، إن اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان قتل مساء أمس السبت في إطلاق نار، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

    وأضاف المتحدث أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

    وتابع: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره".

    وأسفر الحادث عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل.

    كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قِبَل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

    وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هذه القضية.

    عبدالعزيز الفغم إطلاق نار شرطة مكة مقتل حارس الملك سلمان السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان