بالفيديو- آخر ظهور لحارس الملك سلمان قبل مقتله

كتبت- رنا أسامة:

نشرت صحيفة "سبق" السعودية مقطع فيديو قالت إنه آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان، عبدالعزيز الفغم، الذي قُتِل مساء أمس السبت في إطلاق نار عشوائي من قِبل أحد أصدقائه، وذلك خلال زيارة لصديق آخر له في منزله بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة.

وأظهر مقطع الفيديو الفغم وهو يُمارس رياضة المشي بكورنيش جدة قبل مقتله بأيام قليلة.

وبدا الفغم في المقطع الذي التقطه أحد المارة، متمتعًا بلياقة بدنية جيدة في زيه الرياضي وهو يتصبب عرقًا جراء التمارين.

ووفق بيان المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، كان الفغم في زيارة لصديق له يُدعى تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في جدة، ودخل عليهما صديق آخر يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم و آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من الموجودين في المنزل؛ هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، و5 آخرين. فيما قُتِل الجاني على يد قوات الأمن.

ومن المُقرر الصلاة على الفغم اليوم الأحد في الحرم الملكي، حسبما أعلنت عائلته.

كان الفغم عمل حارسًا شخصيًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 أعوام، الأمر الذي دفع الملك سلمان لأن يختاره حارسًا شخصيًا له وذلك بسبب مهارته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحُسن تصرفه.

وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقِبه السعوديون بـ "ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب" وذلك لاحترافيته وحرصه على مرافقة الملك في كل مكان وفي مختلف المناسبات الرسمية، وفق تقارير محلية.

اقرأ أيضًا:

شرطة مكة تعلن مقتل حارس الملك سلمان في إطلاق نار

"حارس الملوك".. من هو عبدالعزيز الفغم الذي قُتل في السعودية اليوم؟