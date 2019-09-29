"حارس الملوك".. من هو عبدالعزيز الفغم الذي قُتل في السعودية اليوم؟

كتبت- رنا أسامة:

قُتِل مساء أمس السبت اللواء في الحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم، في إطلاق نار عشوائي من قِبل أحد أصدقائه، وذلك خلال زيارته لصديق آخر له في منزله بحي الشاطئ بمدينة جدة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة. ومن المُقرر الصلاة عليه في الحرم المكي اليوم الأحد.

تخرّج عبدالعزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن أحرز تفوقًا غير مسبوق، وبعدها عيّنه الحرس الوطنى السعودى في وظيفة لواء خاص، ثم نُقِل ليخدم في الحرس الملكي، ومن ثمّ عمل ضابط ارتباط في مواكب الملك، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وحصل الفغم على دورات تدريبية في الصاعقة أهّلته لحراسة أهم الشخصيات فى البلاد حراسة شخصية، كما حصل على غيرها من الدورات التدريبة في تأمين الشخصيات الهامة.

عُرِف الفغم بإخلاصه للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي عمل معه قرابة 10 أعوام، تدرّج خلالها حتى وصل إلى الحارس الشخصي للملك. دفع هذا الإخلاص الملك سلمان ليختاره حارسًا شخصيًا له وذلك مهاراته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحسن تصرفه. وحصل على ترقية استثنائية من رُتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017، كما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقِبه السعوديون بـ "ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب" وذلك لاحترافيته وحرصه على مرافقة الملك في كل مكان وفي مختلف المناسبات الرسمية، وفق تقارير محلية.

وكان والده بدّاح بن عبدالله بن هايف الفغم، من قبيلة مطير، يعمل مرافقًا شخصيًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30 عامًا. وتوفي في عمر الـ47 من عمره قبل أن يتم تعيين ابنه عبدالعزيز الفغم في اللواء الخاص من الحرس الوطني السعودي بعد أن أظهر تفوقه في المهارات المختلفة.

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