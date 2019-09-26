ترامب يؤكد لزيلينسكي استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

نيويورك - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة تقديم الدعم العسكري لبلاده، غير أنه أبدى رغبته في أن تمنح الدول الأخرى المزيد من الأموال لكييف.وأعرب ترامب -في تصريح عقب لقائه زيلينسكي في نيويورك نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس- عن أمله في إمكانية توصل الرئيس الأوكراني لـ "لغة مشتركة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن القضايا الخلافية بينهما، كما أعرب عن ثقته في رغبة الأخير في ذلك.

ويقوم الرئيس الأوكراني بزيارة عمل للولايات المتحدة في الفترة ما بين 23 إلى 26 سبتمبر الجاري للمشاركة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد لاحت في الأفق أزمة بين واشنطن وكييف على خلفية نشر البيت الأبيض أمس الأربعاء نص محتوى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني في شهر يوليو الماضي، ويُعتقد أن ترامب مارس خلالها ضغطًا على زيلينسكي لحثه على فتح تحقيق بشأن نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.