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    مصادر أمنية فرنسية: سلسة هجمات معلوماتية استهدفت "إيرباص"

    10:00 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    مصادر أمنية فرنسية: سلسة هجمات معلوماتية استهدفت "إيرباص"

    إيرباص

    باريس- (أ ف ب):

    استُهدفت إيرباص في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية أطلقت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية متعددة تشتبه بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.

    واستهدفت 4 هجمات كبيرة مزودين للشركة خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحسب ما أوضح مصدران أمنيان لفرانس برس التي تمكنت من رسم معالم وأهداف هذه السلسلة من الهجمات من خلال سؤال أكثر من ستة مصادر أمنية مقربة من الملف طلبت عدم كشف هوياتها.

    والشركات التي استهدفت هي المجموعة الفرنسية المتخصصة بالاستشارات التكنولوجية "إكسبليو"، وشركة السيارات البريطانية "رولز رويس"، بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين لم تتمكن فرانس برس من تحديدهما.

    وردا على سؤال لفرانس برس، قالت شركة "إكسبليو" إنها "لا تؤكد أو تنفي" هذه المعلومات فيما رفضت ايرباص ورولز رويس التعليق مباشرةً على الأمر.

    والتزمت المصادر الحذر الشديد بشأن تحديد مصادر الهجمات بسبب صعوبات تقنية تحول دون تحديد هوية المهاجمين بشكل رسمي.

    إلا أن هذه المصادر التي تواصلت معها فرانس برس قد أعربت عن شكوكها في أن القراصنة الإلكترونيين منفذي الهجمات يعملون لصالح الصين.

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    إيرباص هجمات معلوماتية الصناعات الجوية العمليات التجسسية الصناعية

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