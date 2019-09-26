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    فيسبوك تشدد معايير الإعلانات السياسية في سنغافورة

    07:10 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    فيسبوك تشدد معايير الإعلانات السياسية في سنغافورة

    شركة فيسبوك

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلنت شركة فيسبوك أنه بات يتعين على المعلنين المحتملين بشأن القضايا الاجتماعية أو الانتخابية أو السياسية في سنغافورة تأكيد هويتهم ومحل إقامتهم والكشف عمن هو مسؤول عن الإعلان.

    وسيُطلب من المعلنين تقديم رقم هاتف وبريد إلكتروني وموقع على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

    وسيتم وضع الإعلانات الخاصة بالمعلنين المعتمدين في مكتبة فيسبوك لمدة سبع سنوات.

    وستنطبق هذه المعايير أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في نشر إعلانات حول الحقوق المدنية والاجتماعية والهجرة والجريمة والقيم السياسية والحكم.

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