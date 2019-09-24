  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    رئيس تونس يجدد دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولة الرئاسية الثانية

    09:10 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    رئيس تونس يجدد دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولة الرئاسية الثانية

    الرئيس التونسي المؤقت محمد النّاصر

    تونس - (أ ش أ)

    جدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والعمل على توفير مناخ سليم للاستحقاق الانتخابي البرلماني المزمع أجراؤه في 6 أكتوبر المقبل.

    وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الناصر دعا، خلال اجتماعه بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقصر قرطاج، إلى تظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

    من جانبه، أفاد الطبوبي بأن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.

    هذا المحتوى من

    محمد الناصر تونس الجولة الرئاسية الثانية انتخابات تونس الانتخابات الرئاسية

    الخبر التالى:

    ماكرون: العالم يواجه الاشتعال بالكامل ويجب تخفيف الضغط على إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان