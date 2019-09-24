رئيس البرازيل: غابات الأمازون لا تتعرض للتدمير

نيويورك - (د ب أ):

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمام زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنهم تناولوا مسألة حرائق غابات الأمازون بشكل "استعماري".

وذكر بولسونارو أن "الأمازون لا تتعرض للتدمير ولم تلتهمها النيران كما تقول وسائل الاعلام بشكل مضلل"، مضيفا أن العلماء لديهم اعتقاد خاطئ بأن الغابات المطيرة هي "رئة العالم".

وقال بولسونارو إن هناك دولا اتخذت نهجا "استعماريا" و"لا ينم عن احترام الغير" في انتقادها لرد فعله بشأن الحرائق التي اشتعلت مؤخرا في غابات الأمازون.