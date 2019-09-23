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مقتل 15 مسلحًا من قوات الوفاق في مواجهات مع الجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس

08:31 ص الإثنين 23 سبتمبر 2019
مقتل 15 مسلحًا من قوات الوفاق في مواجهات مع الجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس

الجيش الوطني الليبي

طرابلس- (أ ش أ):

قتل 15 مسلحًا من قوات حكومة الوفاق، اليوم الاثنين، في مواجهات مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مصدر طبي ليبي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في منطقة "السبيعة" الواقعة جنوب طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 15 من قوات الوفاق.

وتأتي هذه التطورات عقب ساعات من إعلان مصدر عسكري ليبي تجدد المواجهات بين قوات الوفاق الوطني وقوات الجيش الليبي في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.​

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الوطني الليبي قوات الوفاق مواجهات مسلحة خليفة حفتر طرابلس
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